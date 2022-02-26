Медведев увидел в приостановке членства в СЕ возможность вернуть смертную казнь

Приостановка членства в Совете Европы и ПАСЕ дает России «хорошую возможность» восстановить в стране такую меру наказания, как смертная казнь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Институции, членство России в которых приостановлено, экс-президент и экс-премьер назвал «бессмысленными богадельнями». Он уверен, что случившиеся является «неплохим поводом» «хлопнуть дверью и забыть» о них.

«К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — поделился Медведев своим видением ситуации.

Ранее Европейский Союз объявил о введении персональных санкций против ряда руководителей России, включая Президента РФ Владимира Путина и зампреда Совета безопасности Медведева. Кроме того, ограничительные меры затронули многие российские компании, включая КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и «Туполев».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.