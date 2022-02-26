Британия, Канада, ЕС и США ввели санкции против Путина

Великобритания, Канада, Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели санкции против Президента России Владимира Путина.

Соединенное Королевство ввело санкции против российского лидера и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Расширенный санкционный список размещен на сайте британского МИДа.

Канада ввела ограничительные меры не только против Президента России и главы МИД, но и против начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Об этом объявил Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в эфире телеканала CPAC.

Евросоюз объявил о персональных рестрикциях как против Путина и Лаврова, так и против Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и спецпредставителя Президента России Сергея Иванова.

США в свою очередь ввели санкции против Путина, Лаврова, Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.