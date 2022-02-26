КАМАЗ, КВЗ и «Туполев» попали под санкции Европейского Союза

Пять имеющих отношение к Татарстану предприятий — ПАО «Казанский вертолетный завод» и АО «КВЗ-Ремсервис», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Туполев», а также АО «Аэрокомпозит» (одной из площадок которого является АО «КАПО-Композит») — включены в новый санкционный список Европейского Союза. Это следует из документа о расширении санкций против России, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Ограничительные меры введены против 64 организаций и компаний, включая Администрацию Президента, Министерство обороны РФ и Службу внешней разведки.

Совет Евросоюза в своем заявлении напомнил, что еще 24 января было объявлено: «<…> любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь массивную и высокую цену». Соответственно, накануне, 25 февраля, было принято решение о введении новых рестрикций против «различных секторов экономики России, в особенности оборонного, энергетического, авиационного и финансового».

Под санкции попали в том числе Российские железные дороги, госкорпорация «Ростех», концерн «Алмаз-Антей», концерн «Сухой», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Тульский оружейный завод, НПО «Базальт», Новороссийский торговый порт, ПО «Севмаш» и ракетно-космический центр «Прогресс».

Евросоюз серьезно ограничил доступ этим компаниям и организациям к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление технической помощи и торговлю продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе, отмечает ТАСС.

Кроме того, ЕС запретил поставки в Россию многих категорий высокотехнологической продукции, включая системы связи и электроники, полупроводники, авиационные и космические компоненты.

Ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин в эфире телеканала RTVI прокомментировал вероятность попадания предприятия под рестрикции. «Если брать риски попадания под санкции, мы еще в 2014 году сделали все, чтобы КАМАЗ не находился в „красной зоне”. Была задача уменьшить долю „Ростеха” — мы уменьшили. Была задача отказаться от производства военной техники — мы это предприятие вывели за пределы КАМАЗа вообще и перестали производить военную технику. Все шаги были предприняты», — заявил в январе этого года Когогин.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.