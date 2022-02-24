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Политика
24 февраля 2022  20:00

Путин заявил о вынужденном характере операции в Донбассе

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Операция, которую Вооруженные силы России проводят в Донбассе, является вынужденной мерой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, передает РИА Новости.

Глава государства убежден, что России «фактически не оставили выбора». По его словам, все предпринятые до этого РФ попытки урегулировать ситуацию были «нулевыми».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны.

#Владимир Путин
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