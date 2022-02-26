Медведев пообещал симметричный ответ на арест средств россиян за рубежом

На возможный арест средств российских граждан и компаний за рубежом последует симметричный ответ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«<…> пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу», — написал экс-президент и экс-премьер.

При этом в качестве возможной опции Медведев упомянул «национализацию имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях». По его словам, речь идет о Соединенных Штатах, государствах Европейского Союза и «ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие».

Ранее Европейский Союз объявил о введении персональных санкций против ряда руководителей России, включая Президента РФ Владимира Путина и зампреда Совета безопасности Медведева. Кроме того, ограничительные меры затронули многие российские компании, включая КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и «Туполев».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.