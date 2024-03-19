Медведев отреагировал на высказывания западных политиков: «Что ни день, то перл»

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале резко отреагировал на ряд высказываний политиков стран Запада, которые были сделаны в последнее время, используя подчеркнуто грубую лексику и оскорбительные названия ряда национальностей и стран.

По мнению экс-президента России, риторика западных политических деятелей «поражает своей противоречивостью». «Что ни выступление, что ни день, то перл. Не поймешь — то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость», — заявил он.

В частности, Медведев с иронией назвал «последовательным и мужественным человеком» Президента Франции Эмманюэля Макрона, который сообщил о готовности как отправить войска на Украину (российский политик упомянул в связи с этим Крым — судя по всему, потому, что французский лидер настаивает на принадлежности полуострова Киеву), так и ответить на гипотетический телефонный звонок Президента РФ.

В решении властей Германии не признавать законность выборов главы российского государства, на которых одержал победу Владимир Путин, но вести с ним переговоры зампред Совбеза РФ увидел следствие «позорной слабости».

Действия руководства США показались Медведеву еще более «наглыми». «Открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. <...> И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это всё равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — объяснил он свою позицию.

«И правда, уроды», — заключил Дмитрий Медведев, солидаризировавшись с персонажем фильма «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова, фрагмент из которого он выложил в своем канале (стоит отметить, что этот герой, которого сыграл Виктор Сухоруков и озвучил Алексей Полуян, по сюжету картины принял решение остаться в Америке — прим. Т-и).