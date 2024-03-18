США готовы к переговорам с Россией и КНР о контроле над вооружениями

Соединенные Штаты готовы вести с Россией и КНР переговоры, посвященные контролю над вооружениями. С таким заявлением выступила сегодня постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Соединенные Штаты хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий. Им надо сказать лишь „да“ и добросовестно сесть за стол переговоров», — приводит ее слова ТАСС.

По мнению Томас-Гринфилд, странам, которые владеют ядерным оружием, нужно сохранить мораторий на проведение испытаний. Кроме того, они должны выступить за прекращение производства расщепляющих материалов, применяемых в ядерном оружии и добиться соответствующего запрета.