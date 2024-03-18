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Политика 18 марта 2024 20:06

Песков: Россия готова обсудить с США контроль над вооружениями

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Россия готова обсудить с США весь комплекс вопросов безопасности, включая контроль над вооружениями. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в Соединенных Штатах объявили, что готовы к двусторонним переговорам с Москвой и Пекином. Американский постпред при ООН отметила, что России и Китаю «надо сказать лишь „да“», чтобы обсуждение состоялось.

«Президент Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — отметил на это Песков.

Напомним, что в феврале 2023 года Россия официально приостановила участие в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

#Дмитрий Песков #ядерное оружие #США
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