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Песков: Россия готова обсудить с США контроль над вооружениями
Россия готова обсудить с США весь комплекс вопросов безопасности, включая контроль над вооружениями. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в Соединенных Штатах объявили, что готовы к двусторонним переговорам с Москвой и Пекином. Американский постпред при ООН отметила, что России и Китаю «надо сказать лишь „да“», чтобы обсуждение состоялось.
«Президент Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — отметил на это Песков.
Напомним, что в феврале 2023 года Россия официально приостановила участие в Договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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