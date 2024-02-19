Медведев отчитался о приеме на военную службу более 53 тыс. человек с начала года

Дмитрий Медведев в 2015 году

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С начала текущего 2024 года Вооруженные силы РФ приняли на службу для участия в специальной военной операции более 53 тыс. человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов в Грозном.

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек», — проинформировал собравшихся экс-президент России (цитата по ТАСС).

«В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», — добавил Медведев, не раскрывая соответствующих целевых показателей по набору военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства 19 декабря 2023 года отчитался о наборе примерно 490 тыс. контрактников и добровольцев. При этом он уточнил, что к концу 2024-го численность служащих по контракту должна быть доведена до 745 тыс. человек. В марте 2023-го агентство Bloomberg писало, что на тот момент власти России планировали набрать до 400 тыс. контрактников, чтобы пополнить ряды участников специальной военной операции на Украине.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада в ответ начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать Украине различную помощь, в том числе военную. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.