В Минобороны предложили ввести единый предельный возраст службы для контрактников

Минобороны России предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, следует из данных разработанного ведомством законопроекта.

Согласно законопроекту, предельный возраст пребывания на службе составит для всех высших офицеров до генерала-полковника 70 лет, для имеющих иное воинское звание - 65 лет.

«В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных силах (ВС) РФ, и граждан РФ, призванных на военную службу ‎по мобилизации в ВС РФ: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, – 70 лет; имеющих иное воинское звание, – 65 лет», – говорится в документе.

В Минобороны пояснили, что действующий в настоящее время закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военных, которые заключили контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия закона), однако не определяет верхние возрастные границы для тех, кто пришел на службу до этой даты.