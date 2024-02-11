В Госдуме объяснили пропажу законопроекта о предельном возрасте контрактников

Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников удален с портала проектов нормативных правовых актов для уточнения формулировки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Евгения Федорова.

«Авторы уточняют формулировку в действующей редакции», — заявил парламентарий.

Напомним, что проектом Минобороны планируют установить единый возраст пребывания на военной службе для всех заключивших контракт в период мобилизации и военного положения. В настоящее время закон распространяется только на тех, кто подписал контракт после 24 июня 2023 года, однако не определяет верхний предел возраста для тех, кто заключил его раньше. О «пропаже» документа с портала стало известно сегодня.