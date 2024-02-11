Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуме объяснили пропажу законопроекта о предельном возрасте контрактников
Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников удален с портала проектов нормативных правовых актов для уточнения формулировки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Евгения Федорова.
«Авторы уточняют формулировку в действующей редакции», — заявил парламентарий.
Напомним, что проектом Минобороны планируют установить единый возраст пребывания на военной службе для всех заключивших контракт в период мобилизации и военного положения. В настоящее время закон распространяется только на тех, кто подписал контракт после 24 июня 2023 года, однако не определяет верхний предел возраста для тех, кто заключил его раньше. О «пропаже» документа с портала стало известно сегодня.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»