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Общество 11 февраля 2024 15:20

Проект Минобороны о предельном возрасте контрактников исчез с портала правовых актов

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Проект федерального закона, которым предлагалось установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, пропал с портала проектов нормативных правовых актов.

«Проект удален», – говорится на странице, где ранее был размещен проект.

Напомним, согласно законопроекту, предельный возраст пребывания на службе составит для всех высших офицеров до генерала-полковника 70 лет, для имеющих иное воинское звание - 65 лет.

В Минобороны пояснили, что действующий в настоящее время закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военных, которые заключили контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия закона), однако не определяет верхние возрастные границы для тех, кто пришел на службу до этой даты. Законопроектом такую неопределенность планировалось исключить, передает ТАСС.

#законопроекты
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