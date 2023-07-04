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Медведев отчитался о наборе 185 тыс. контрактников
С 1 января по 4 июля текущего года на контрактную службу в российские Вооруженные силы поступили более 185 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками, передает ТАСС.
«Из них пребывающих в запасе — около 109 тыс. человек и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту», — пояснил экс-президент России.
По словам Медведева, «только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти 10 тыс. человек». В целом «темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», заверил он.
Об увеличении числа контрактников в июне ранее отчиталось и Министерство обороны. Сам зампред Совбеза РФ оценивал число записавшихся на контрактную службу по данным на 31 мая более чем в 134 тыс. человек.
Еще в марте агентство Bloomberg писало, что власти России планируют в текущем году набрать до 400 тыс. контрактников, чтобы пополнить ряды участников специальной военной операции на Украине.
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