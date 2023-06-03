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Минобороны: в России значительно увеличилось количество контрактников
В России увеличилось количество желающих отправить на военную службу по контракту, заявили в Миноброны РФ. Особенно ведомство отметило Москву, Московскую область и Башкирию, где работа в этом направлении организована «наиболее эффективно».
«В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой», – говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве уточнили, что пункты отбора действуют по принципам многофункциональных центров – специалисты находятся в одном здании, что помогает в несколько раз уменьшить время прохождения процедур отбора и заключения контракта.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на этой неделе заявлял со ссылкой на данные военного ведомства, что с 1 января по 31 мая в ряды Вооруженных сил приняты более 134 тыс. человек.
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