Медведев: Мятеж не изменил отношение граждан к контрактной службе в зоне спецоперации

Попытка вооруженного мятежа никак не повлияла на отношение российских граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками, передает ТАСС.

«Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции», — поделился своей оценкой ситуации бывший глава российского государства.

По мнению Медведева, российские «контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки Президента [Владимира Путина], государства и готовы защищать свою Родину».

События с участием группы «Вагнер» 23 и 24 июня были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Уголовное дело по этому факту прекращено. Президент РФ заметил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Вместе с тем позднее он рассказал, что государство полностью обеспечивало содержание частной военной компании Евгения Пригожина.

В воскресенье, 2 июля, «Вагнер» объявил, что «сроком на один месяц» приостанавливает «работу региональных центров по набору в ЧВК». Причинами были названы временное неучастие в спецоперации и переезд в Беларусь.