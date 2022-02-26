Медведев не исключил прерывания диалога по стратегической стабильности
Диалог по стратегической стабильности со странами Запада может быть полностью прекращен. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с Б. Обамой и продленный В. В. Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?» — написал экс-премьер и экс-президент.
«Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», — предложил Медведев.
Ранее Европейский Союз объявил о введении персональных санкций против ряда руководителей России, включая Президента РФ Владимира Путина и зампреда Совета безопасности Медведева. Кроме того, ограничительные меры затронули многие российские компании, включая КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и «Туполев».
Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.