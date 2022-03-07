Мединский о третьем раунде переговоров с Украиной: Наши ожидания не оправдались

Российско-украинские переговоры об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от сегодняшней встречи не оправдались. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник Президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенные шаги вперед, — сказал он. — Переговоры будут продолжены».

Мединский рассказал, что российская сторона надеялась подписать с украинской делегацией хотя бы протокол, однако этого не случилось.

«<...> Мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой», — рассказал глава российской делегацаии.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, второй – в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, направленной на демилитаризацию Украины.