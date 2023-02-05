МЭА оценило потери России от потолка цен на нефть в январе в 8 млрд долларов

Из-за введенного в декабре прошлого года потолка цен на нефть нефтегазовые доходы России в январе упали на 30%, или примерно на 8 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Соответствующее предположение высказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, передает агентство Reuters.

Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер, который предусматривает запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Эти меры вступили в силу 1 февраля.

Позднее был согласован лимит цен на нефтепродукты из России. Он составил 100 долларов на продукты, торгующиеся с премией к сырой нефти, и 45 — с дисконтом. Этот ценовой максимум начал действовать сегодня, 5 февраля.

В связи с этим Бироль заметил, что топливные рынки могут столкнуться с трудностями в краткосрочной перспективе, поскольку глобальные торговые маршруты «перетасовываются».

Европа начинает получать больше нефтепродуктов из Китая, Индии, Ближнего Востока и США, и страны Латинской Америки могут оказаться вынуждены искать альтернативные пути поставок, пояснил он.

Вместе с тем, по словам исполнительного директора МЭА, ситуация на глобальном рынке топлива теперь может улучшиться, поскольку во всем мире будет задействовано больше перерабатывающих мощностей.