ЕС договорился о лимите цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель

Страны Евросоюза договорились об уровне потолка цен на российские нефтепродукты, который они хотят установить совместно с G7 с 5 февраля. Об этом передает ТАСС.

Согласно данным Reuters, послы ЕС определили лимит цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – 45 долларов за баррель. Данное решение должно быть утверждено в ближайшее время Советом ЕС на министерском уровне.

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен ранее в своем Twitter заявила, что с воскресенья союз «введет потолок цен на российские нефтепродукты», однако не подтвердила количественные показатели.