McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов

Бывшая компания McDonald's отправила в Роспатент заявления о регистрации трех новых брендов. Об этом сообщает агентство «Москва».

Утверждается, что речь идет о названиях «Точно он», «Это он» и «Компас». Ранее компания уже подала заявки на регистрацию еще четырех названий.

Новые товарные знаки будут классифицировать по международной системе товаров и услуг, что даст возможность производить под ними еду, включая сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе. Кроме того, планируется выпускать игрушки, одежду, зонты и рюкзаки. Также под брендами «Компас», «Точно он» и «Это он» можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, работающие на вынос.

В марте компания McDonald's заявила, что временно приостановит работу своих ресторанов на территории России. При этом она продолжила платить зарплату более чем 62 тыс. своих российских сотрудников. Кроме того, несмотря на закрытие большинства точек в стране, все 17 ресторанов в Казани продолжали принимать посетителей. В мае стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ предпринимателю Александру Говору.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Также о приостановлении своей деятельности на территории РФ объявили многие крупные зарубежные компании.