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Матыцин: Спортсмены всех стран смогут участвовать в Играх БРИКС под своим флагом
Спортсмены всех стран смогут участвовать в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани, под своим флагом. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин на заседании организационного комитета, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
«По нашей инициативе и по согласованию с коллегами из стран БРИКС принято решение провести Игры БРИКС 2024 в открытом формате», — заметил руководитель Минспорта России.
«Принципа равного и недискриминационного допуска придерживаются все участники альянса, мы обеспечиваем равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в турнире без санкций и ограничений под флагом своей страны и с исполнением гимна страны-победителя», — подчеркнул Матыцин.
По оценке министра, в общей сложности на турнир приедут примерно 5 тыс. участников из более чем 60 стран.
Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Помимо этого, по предложению Президента РФ Владимира Путина осенью 2024 года в столице Татарстана пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
Подробнее о предстоящем событии и ожиданиях от него читайте в материале Альтернатива Олимпиаде и ответ Западу: как пройдут и в чем важность Игр БРИКС в Казани.
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