Матвиенко: Пенсии будут проиндексированы на 8,6% с января

Индексацию пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% произведут с 1 января 2022 года. Об этом заявила журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]», — подчеркнула спикер верхней палаты Федерального собрания.

При этом Матвиенко добавила, что такой шаг станет справедливым решением с учетом роста цен на продовольствие в стране.

Накануне, 12 января, Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, на 8,6%, «с небольшим зазором». Впервые он предложил реализовать такую меру еще в конце прошлого года.

Позднее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова предположила, что пенсии могут проиндексировать задним числом. Сейчас это предположение подтвердилось.

Согласно данным Росстата, инфляция в России за 2021 год составила 8,39%. За первые десять дней января 2022 года она разогналась до 8,61% в годовом выражении.