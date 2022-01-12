Сенатор: Пенсии могут проиндексировать задним числом

Индексация пенсий на уровень выше инфляции, которую сегодня на совещании с Правительством анонсировал Президент РФ Владимир Путин, может быть проведена задним числом — с 1 января 2022 года. Об этом РИА Новости сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — заявила она.

Бибикова также пояснила, что закон об индексации пенсий скорее всего будет принят до конца января — на первых заседаниях Госдумы.

Ряд социально важных вопросов обсуждался сегодня на совещании Правительства с участием Президента. В частности, глава государства предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, на 8,6%, «с небольшим зазором».