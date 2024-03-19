Мать погибших на пожаре детей: «Он снова и снова заходил в огонь – искал дочь и сына»

Страшная трагедия произошла в Елабуге 15 марта в многодетной семье – на пожаре погибли двое детей

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Отец едва не сгорел заживо, пытаясь спасти детей

Печальная новость пришла сегодня утром, когда репортаж уже был готов к публикации: отец, который до последнего пытался спасти сына и дочь, скончался в больнице, слишком тяжелы были полученные им ожоги.

Страшная трагедия произошла в Елабуге 15 марта в многодетной семье – на пожаре погибли двое детей. 29-летний глава семейства Артур Гатауллин бросился в огонь и пытался спасти детей. Он получил ожоги 90 процентов тела. Спастись удалось восьмилетнему сыну супругов, ребенок тоже получил ожоги, сейчас он в больнице, он уже пришел в себя.

Дом, в котором жила семья Гатауллиных, выгорел полностью. На пепелище пожарные нашли тело 12-летней девочки и только спустя несколько часов останки трехлетнего малыша.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в половине первого ночи. Очевидцы сообщили, что горит двухэтажный дом на улице Истэлек в елабужском поселке Гринландия.

Дом, в котором жила семья Гатауллиных, выгорел полностью Фото: СК СКР по РТ

Помимо двухэтажного дома площадью 67 квадратных метров пожар уничтожил «Ладу» 10-й модели и кроссовер Suzuki Grand Vitara.

В ликвидации пожара были задействованы 42 человека и 14 единиц техники. Причину пожара еще предстоит установить дознавателям Государственного пожарного надзора. По предварительным данным, пожар начался после взрыва газового котла.

В этот же день Следственный комитет Республики Татарстан возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Мальчик, который погиб на пожаре, был очень ласковым, добрым, словно мишка плюшевый»

Соседи семьи Гатауллиных рассказали «Татар-информу», что в семье было четверо детей – трое родных и приемная дочь. В момент трагедии мамы – 35-летней Тамары – дома не было, вместе с 6-летним сыном она была на гастролях в Нижнем Новгороде.

В семье было четверо детей – трое родных и приемная дочь Фото: из семейного архива Гатауллиных

«Семья образцово-показательная – папа Артур активно помогает Тамаре с воспитанием детей, на собрания иногда сам приходил, если она занята была. Часто сам привозит и забирает детей из сада», – рассказала жительница Елабуги Екатерина Вотякова.

Она рассказала, что многодетная мама состояла в родительском комитете, поэтому ее знали многие.

«Всегда отзывчивые, никогда не откажут в помощи. Погибший мальчик ходил с моим сыном в одну группу. Был очень ласковым, добрым, он словно мишка плюшевый. Мы все переживаем горе утраты, очень тяжело, дай Бог сил папе выкарабкаться. Несмотря на такое количество ожогов, Артур пытался до последнего спасти детей, но увы...» – поделилась она.

После трагедии местные жители сплотились – они организовали сбор помощи супругам, рассказала Екатерина Вотякова.

Как сообщили агентству в администрации Елабужского района, семье выделили трехкомнатную квартиру. Также Гатауллиным обещают выплатить материальную помощь – 100 тысяч рублей.

«Муниципалитет берет на себя все расходы на организацию и проведение погребения. Волонтеры района и республики оказывают помощь пострадавшим членам семьи. Более того, в настоящий момент семье уже выделена жилплощадь из муниципального жилого фонда, которая будет в дальнейшем передана в собственность пострадавшим», – рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Фото: из семейного архива Гатауллиных

«Тамерлан рассказал, что выбрался из дома сам, а папа заходил в огонь и искал Настю с Артуриком»

Нам удалось связаться с Тамарой Гатауллиной, которая, несмотря на тяжелую утрату, согласилась рассказать о подвиге мужа.

«Я всех подробностей не знаю, могу только рассказать со слов сына Тамерлана. Он рассказал, что выкарабкался из дома сам, а папа снова и снова заходил в огонь и искал Настю с Артуриком. Он заходил в огонь до тех пор, пока не приехали сотрудники МЧС и не вытащили его оттуда», – объяснила женщина.

Тамерлан рассказал маме – когда начался пожар, он побежал вниз по лестнице, в этот момент она рухнула – мальчик оказался под досками. Он видел, как падают стены.

«Вдруг он увидел белый свет и пошел за ним – так он выбрался из дома. Он слышал, как папа искал детей. Сейчас Тамерлану уже лучше, Сегодня врач сказал, что уже идут улучшения. Но у него полностью обожжены ноги, он даже не может ходить. Когда он провалился под лестницу, он пробил голову, в БСМП ему наложили швы», – рассказала Тамара Гатауллина.

Фото: из семейного архива Гатауллиных

«Когда мы приехали к дому, уже нашли Настю, вернее то, что от нее осталось»

«Мы ехали в Нижний Новгород, в пути мне позвонили соседи и рассказали, что наш дом горит. Мы вышли на ближайшей заправке и вызвали такси. Когда мы приехали, там уже ничего не было. К этому времени нашли Настю, вернее то, что от нее осталось. И поиски продолжались дальше», – вспоминает Тамара.

Очень сильный и очень стойкий – так рассказывает Тамара про своего супруга.

«Он не пил, не курил, занимался детьми. Настя у нас ходила на танцы, постоянно ездила на гастроли, с Тамерланом мы ходили на плавание. Детьми мы занимались много, они получали и грамоты и дипломы», – отметила женщина.

Она поделилась, что погибшая 12-летняя Настя была приемной – прошлым летом они с мужем взяли девочку под опеку. А еще вместе с ними жила родная сестра Насти.

«Вике уже 18 лет, она к нам не относилась по документам, но все равно жила с нами», – добавила Тамара.

29-летний глава семейства Артур Гатауллин бросился в огонь и пытался спасти детей Фото: из семейного архива Гатауллиных

«Мужа ввели в искусственную кому, на нем лица нет, все обожжено»

Тамара считает, что причина пожара могла быть только одна – неисправность газового оборудования.

«У нас в поселке газ был проведен не у всех, так было и у нас. В эти морозы мы отапливали дом при помощи газовых баллонов, хотя газ нам обещали провести еще в августе. Наш газовщик каждый месяц обещал подключить нас к газу. 22 января я написала ему сообщение: “Спасибо, что нас подключили”. Нам всю зиму приходилось таскать на себе баллоны, потому что дороги заметало, проехать было невозможно. Только в феврале он соизволил приехать, приехал вместе с комиссией, а на следующий день подключил нам газ», – вспоминает Тамара.

К газу дом подключили, но документы сделать сотрудник газовой службы так и не успел, утверждает женщина.

«Он сказал, когда оформит документы, задним числом выставит нам счет. Документы он не сделал, зато произошел взрыв. Я на сто процентов уверена, что именно он причастен к произошедшему. Мне вчера писала женщина, у которой тоже возникли похожие проблемы, но, слава Богу, у них все обошлось», – поделилась Тамара.

Женщина считает, что трагедия произошла из-за халатности газовика, который провел подключение с нарушениями.

В ближайшие дни Тамара планирует отправиться в Следственный комитет, чтобы рассказать следователям всю эпопею с подключением газа.

Накануне стало известно, что отец семейства впал в кому. Он находился в БСМП Челнов. Медики оценивали его состояние как очень тяжелое.

«Артура ввели в искусственную кому, позавчера я была в реанимации, меня к нему пустили. На нем лица нет, все обожжено. Врач сказал, что у него 90 процентов ожогов тела и 80 процентов из них глубокие. Врачи делают все что можно, они ведут переговоры и с Казанью, и с Москвой. Остается только молиться за него», – рассказала Тамара.

Сегодня утром Артура Гатауллина не стало.

Когда пройдет прощание с ним и с погибшими на пожаре Настей и маленьким Артуром, пока неизвестно.

Тамара Гатауллина будет благодарна за любую помощь их семье: карта «Ак Барс», «Уралсиб» и «Альфа-Банк» привязаны к номеру +7-917-393-29-64.