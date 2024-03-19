Умер мужчина, который пытался спасти своих детей на пожаре в Елабуге

29-летний Артур Гатауллин скончался сегодня в БСМП Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщила его супруга Тамара Гатауллина.

Накануне стало известно, что мужчина впал в кому. Медики оценивали его состояние как очень тяжелое.

«Артура ввели в искусственную кому, позавчера я была в реанимации, меня к нему пустили. На нем лица не было, все обожжено. Врач сказал, что у него 90 процентов ожогов тела, и 80 процентов из них глубокие», – рассказывала Тамара вчера в беседе с «Татар-информом».

Напомним, пожар произошел ночью 15 марта на улице Истэлек в елабужском поселке Гринландия. Загорелся дом многодетной семьи. Отец и 8-летний сын вышли из горящего дома самостоятельно, но внутри оставались 3-летний мальчик и 12-летняя девочка. Пытаясь спасти их, Артур Гатауллин несколько раз заходил внутрь, из-за чего получил сильнейшие ожоги. К сожалению, мужчине не удалось спасти детей.

По факту произошедшего в Следственном комитете РТ возбудили уголовное дело. Также на контроль дело взяли в прокуратуре РТ.