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После гибели детей на пожаре в Елабуге возбудили уголовное дело
В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели на пожаре двоих детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее мы рассказывали, что сегодня ночью в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. Двухэтажный дом, а также находившиеся во дворе автомобили «Лада» 10-й модели и Suzuki Grand Vitara полностью уничтожены огнем.
До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу. При разборке сгоревших конструкций найдены тела 12-летней девочки и 3-летнего мальчика.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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