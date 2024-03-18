После страшного пожара в Елабуге, где погибли дети, впал в кому 29-летний отец семейства

Фото: © БСМП Челнов

В Елабуге после пожара в частном доме впал в кому 29-летний мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Напомним, в минувшую пятницу в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. Двухэтажный дом, а также находившиеся во дворе автомобили «Лада» 10-й модели и Suzuki Grand Vitara полностью уничтожены огнем.

До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний отец и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу. При разборке сгоревших конструкций были найдены тела 12-летней девочки и 3-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас мужчина находится в БСМП Челнов. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.