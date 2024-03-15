На пожаре в частном доме в Елабуге погибла девочка, еще одного ребенка ищут

Сегодня ночью в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. В результате погиб подросток, поиски еще одного ребенка продолжаются. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В доме проживала семья из шести человек, из них четверо детей. Мама с одним ребенком находились в отъезде. На момент пожара в доме находился отец с тремя детьми.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу.

При разборке сгоревших конструкций обнаружено тело девочки 12 лет. Поиски еще одного ребенка – трехлетнего мальчика – продолжаются.

Что стало причиной пожара – выяснят сотрудники госпожнадзора.