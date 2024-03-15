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На пожаре в частном доме в Елабуге погибла девочка, еще одного ребенка ищут
Сегодня ночью в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. В результате погиб подросток, поиски еще одного ребенка продолжаются. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В доме проживала семья из шести человек, из них четверо детей. Мама с одним ребенком находились в отъезде. На момент пожара в доме находился отец с тремя детьми.
До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу.
При разборке сгоревших конструкций обнаружено тело девочки 12 лет. Поиски еще одного ребенка – трехлетнего мальчика – продолжаются.
Что стало причиной пожара – выяснят сотрудники госпожнадзора.
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