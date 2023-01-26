Мастер-класс от жюри «Созвездия» в Черемшане посвятили памяти Минсагита Шакирова

Фото: пресс-служба Минкультуры Татарстана.

В Татарстане продолжается серия мастер-классов от именитых членов жюри телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Встреча с будущими участникам проекта прошла в Черемшанском районе РТ.

Занятия стали своеобразной данью памяти бывшему главе Черемшанского района Минсагиту Шакирову — экс-председатель совета муниципальных образований РТ скончался 15 января.

«Минсагит Шакиров — один из основателей нашего фестиваля. Он неустанно поддерживал наш проект. Минсагит Закирович несколько раз буквально спасал это начинание от закрытия, считая его таким же важным праздником республики, как Сабантуй. Без его веры в фестивальное движение „Созвездие-Йолдызлык“, возможно, сегодня проект не существовал бы», — рассказал генпродюсер фестиваля, заслуженный деятель искусств РТ и Крыма Дмитрий Туманов.

Мастер-классы для детей и их педагогов провели Дмитрий Туманов, а также заслуженная артистка РФ, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова, руководитель Театра танца «Дорога из города», заслуженный работник культуры РТ Айрат Багаутдинов, артист Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», основатель школы вокала Владимир Шнитко.

Серия занятий продолжится и в других городах и селах Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсагит Шакиров, бывший депутатом Государственного Совета РТ I и II созывов и возглавлявший Черемшанский район республики с 1991 по 2010 год, скончался на 75-м году жизни. Прощание состоялось в селе Лашманка Черемшанского района 16 января. Президент Республики РТ Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования в адрес Асии Шакировой — супруги Шакирова.