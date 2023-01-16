Минниханов выразил соболезнования вдове Минсагита Шакирова

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования в адрес супруги скончавшегося экс-главы Черемшанского района РТ Минсагита Шакирова — Асии Шакировой.

«Ушел из жизни замечательный человек, большой труженик и созидатель, посвятивший всю свою жизнь служению родной земле. Авторитетный и талантливый руководитель, хорошо знавший заботы и чаяния людей, на протяжении многих лет он принимал самое деятельное участие в решении важных республиканских задач и сложных вопросов местного самоуправления, внес заметный вклад в общее большое дело обеспечения всестороннего развития Татарстана и благополучия его жителей», — заметил Президент РТ.

«Мощная энергия, завидная работоспособность и оптимизм, которые всегда отличали Минсагита Закировича, снискали ему большой авторитет и искреннее уважение среди земляков. Его уход — это горькая, невосполнимая потеря для вас, родных и друзей покойного, всех, кто его знал и трудился с ним. Искренне сочувствую вам, разделяю боль этой тяжелой утраты с вашими детьми — сыном Рафаэлем и дочерью Светланой», — добавил Рустам Минниханов.

«Всем вам желаю сил, стойкости и взаимного душевного участия в эти печальные дни. Мәрхүмнең авыр туфрагы җиңел, урыны оҗмах түрендә булсын (в переводе с татарского — „Пусть земля ему будет пухом, пусть место его будет в раю“ — прим. Т-и)», — заключил руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсагит Шакиров, бывший депутатом Государственного Совета РТ I и II созывов и возглавлявший Черемшанский район республики с 1991 по 2010 год, скончался на 75-м году жизни.