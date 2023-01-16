Коллеги и земляки простились с Минсагитом Шакировым

Фото: районная газета «Безнен Чирмешэн» -— «Наш Черемшан»

Сегодня в селе Лашманка Черемшанского района Татарстана состоялось прощание с экс-председателем Совета муниципальных образований РТ, бывшим главой Черемшанского района, депутатом нескольких созывов Верховного Совета и Государственного Совета РТ Минсагитом Шакировым. Политический деятель скончался накануне после долгой болезни на 75-м году жизни.

Перед родительским домом Минсагита Шакирова в его родном селе состоялась церемония прощания, на которую собрались многочисленные земляки и родственники, друзья и коллеги, действующие и бывшие руководители многих муниципальных образований республики. Проститься с Минсагитом Шакировым приехали также председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — начальник Управления по работе с территориями Президента РТ Ильнур Гарипов.

Траурная атмосфера прощания, количество людей, пришедших в этот холодный январский день отдать последнюю дань уважения покойному, многочисленные венки от организаций и букеты живых цветов показывали, какой авторитет и уважение заслужил Минсагит Шакиров на своем жизненном пути и какую светлую память оставил после себя.

Первым с траурной речью выступил глава муниципального сообщества республики Экзам Губайдуллин, рассказавший о наиболее важных вехах биографии Минсагита Шакирова и о его работе во главе Черемшанского района РТ, которым он руководил 22 года.

«Это были годы очень эффективной работы в сложных социально-экономических условиях. Он сумел сделать очень многое для черемшанцев. Он сыграл важную роль в процессе становления Совета муниципальных образований республики, — отметил Экзам Губайдуллин, — в самый сложный период, когда организация только появилась и вставала на ноги. Обладал огромным опытом, которым всегда щедро делился с коллегами».

Оратор очень тепло вспомнил о человеческих качествах Минсагита Шакирова, высоко оценил его профессионализм и вклад в развитие республики, а также выразил соболезнования родным и близким Минсагита Шакирова от имени Совета муниципальных образований РТ.

«Провожать в мир иной даже незнакомого человека — всегда очень тяжело, — начал свое выступление заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. — И несравненно тяжелее, когда прощаешься с коллегой, которого знал почти четыре десятка лет».

Он рассказал о годах общения с Минсагитом Шакировым, о его принципиальности, последовательности, умении всё начатое доводить до конца. «Это был удивительно энергичный, опытный руководитель, настоящий профессионал своего дела», — подчеркнул Марат Ахметов и передал слова соболезнования от имени Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и всего депутатского корпуса Татарстана.

На профессиональных и человеческих качествах Минсагита Шакирова остановился в своем выступлении и первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Ильнур Гарипов. Он отметил его незаурядный организаторский талант, профессионализм, человеческие качества.

«Когда организовывался Совет муниципальных образований РТ, мы все и в республике, и в стране не очень ясно представляли себя институт местного самоуправления. Но в процессе совместной работы в Татарстане постепенно сформировался мощный совет, один из крупнейших в России, был наработан богатый опыт развития муниципалитетов», — констатировал представитель Аппарата Президента.

Он обратил внимание на большие личные заслуги Минсагита Шакирова в достижении этих результатов. В завершение Ильнур Гарипов выразил соболезнования родным и близким покойного от имени Президента РТ Рустама Минниханова.

Прозвучали также выступления главы Новошешминского района РТ Вячеслава Козлова и других коллег покойного. После этого свою признательность за соболезнования выразил сын Минсагита Шакирова Рафаэль Шакиров.

«Он был человеком своего времени. Все мы дети своего времени. Но он умел вести это время вперед. Он сыграл большую роль в жизни и Черемшанского района, и Республики Татарстан. Спасибо всем, кто в эти дни разделил наше горе, поддержал нашу семью!» — сказал Шакиров-младший.

Затем хазрат местной мечети прочитал суры из священного Корана. Минсагита Шакирова похоронили на сельском кладбище родного для него села Лашманка.

Фото: районная газета «Безнен Чирмешэн» -— «Наш Черемшан».