От журналиста до государственного деятеля: Татарстан прощается с Минсагитом Шакировым

Горькая весть пришла сегодня утром – не стало экс-председателя Совета муниципальных образований РТ Минсагита Шакирова. Один из патриархов республиканской политической элиты скончался на 75 году жизни в Казани.

На 75 году скончался Минсагит Шакиров

Фото: © «Татар-информ»

Стоял у руля Черемшанского района в общей сложности 22 года

Минсагит Шакиров был яркой фигурой на татарстанской авансцене на протяжении почти трех десятилетий: многолетний руководитель Черемшанского района Татарстана, сначала первый секретарь райкома партии, затем глава. В общей сложности у руля родного района - 22 года, это один из самых продолжительных сроков среди руководителей муниципалитетов. Ему не раз предлагали перейти на республиканский уровень, однако Шакиров неизменно находил аргументы, чтобы отказаться. Но в 2006 году жизнь все-таки сделала закономерный поворот. В Татарстане появился новый муниципальный уровень власти. И авторитетного главу единогласно избрали председателем Совета муниципальных образований Татарстана, призванного представлять интересы всего муниципального сообщества республики.

Сегодня Совет – авторитетный орган, взаимодействующий с Президентом РТ, органами государственной власти республики. А тогда, в далеком 2006 году у организации не было даже офиса: все начиналось с небольшого кабинета в мэрии Казани, в котором печатались первые документы, проводились совещания. Энергичность, организационный талант, обаяние, убедительность и харизма Минсагита Шакирова при поддержке со стороны руководства Татарстана сделали свое дело: уже в скором времени Совет муниципальных образований стал равноправным партнером органов государственной власти при решении любых вопросов, затрагивающих развитие районов и городов республики.

Фото: tatarstan.ru

У истоков Совета муниципальных образований Татарстана

В 2010 году Минсагит Шакиров оставил должность руководителя Черемшанского района и уже целиком сосредоточился на работе в Совете. Последовавшие за этим годы стали периодом, когда Совет стал во всех смыслах авторитетным органом, через который решались острые вопросы, где рождались идеи новых программ развития муниципалитетов. Это сегодня мы привыкли к тому, что ежегодно Президентом РТ Рустамом Миннихановым вручаются служебные автомобили исполкомам районов и главам сельских поселений, проводятся конкурсы, идет капремонт и строительство новых зданий сельсоветов, работает программа самообложения, ведут работу территориальные общественные советы самоуправления, выделяются гранты лучшим муниципальным образованиям. Вроде так было всегда. Но нет. Всему этому было начало.

Многочисленные встречи и обсуждения на местах, аккумулирование вопросов, убеждение, настойчивость, последовательность. Так зарождался механизм работы, накапливался опыт взаимодействия Совета муниципальных образований РТ и республиканских властей. Этот опыт стал одним из уникальных достижений Татарстана, которому белой завистью завидовали коллеги из других регионов. Для изучения «секретов» татарстанских муниципалов в республику потянулись делегации муниципалов из других российских субъектов, из крупных российских городов. Голос муниципальных органов власти Татарстана начал все более весомо звучать и на федеральных площадках, собиравших муниципалов со всей страны. «Секрет» на самом деле состоял из множества составляющих, главный из которых, заключался во деловом взаимопонимании между Советом и Президентом РТ Рустамом Миннихановым. За этим следовала поддержка инициатив Совета со стороны руководства Татарстана. В основе ее в немалой степени лежало и уважение к самому Минсагиту Шакирову, его авторитет и умение убеждать, доводить дело до результата.

Руководство республики видело, что инвестиции в муниципалитеты, в развитие местного самоуправления не уходят в песок, приносят зримые плоды.

Фото: tatarstan.ru

Такого рассказчика баек, автора крылатых выражений как Шакиров, еще нужно было поискать

В 2011 году Совет муниципальных образований начал издавать журнал «Местное самоуправление в Татарстане». Организовать новое республиканское издание, причем в самые короткие сроки, поручили мне. Помню нашу первую встречу, на которой мы сверяли часы, согласовывали видение нового журнала. Оказалось, что самым первым местом работы Минсагита Шакирова была редакция районной газеты «Дуслык». Он проработал там недолго, пару лет, но на протяжении вей жизни никогда не упускал возможности напомнить, что трудовую карьеру начинал журналистом. Этот факт его биографии обусловил и его очень трепетное внимание к журналу. «Нам нужен полноценный журнал, - говорил он тогда. – Не информационный сборник, а живые материалы, проблемные очерки, репортажи, аналитика».

Журнал должен был выходить на двух языках – русском и татарском. Задачи были поставлены непростые, но мы справились. Уже через год после этого разговора журнал «Местное самоуправление в Татарстане» стал одним из самых тиражных печатных изданий, звонки из муниципалитетов в редакцию шли практически ежедневно. Муниципалитеты просили приехать к ним, предлагали сюжеты, героев, рассказывали о проблемах. Несмотря на занятость, Минсагит Шакиров читал каждый номер, высказывал предложения. Относился с вниманием ко всем редакционным проблемам. Так журнал зажил полноценной жизнью.

Неординарность, самобытность Минсагита Шакирова проявлялась и в его умении нестандартно и образно формулировать мысли. Такого рассказчика баек, автора крылатых выражений еще нужно было поискать.

Начало года, первое рабочее совещание после новогодних каникул. Настроение у всех не сказать, чтобы очень рабочее. Минсагит Шакиров, чувствуя это, обводит всех взглядом и говорит: «Вижу, что вас мучает совесть. Ведь уже осталась позади одна двадцатьчетвертая года, а мы еще ничего не сделали» и широко улыбается. Всех как-то отпустило и дальше совещание пошло уже в нужном ритме, легко и свободно.

Фото: tatarstan.ru

«Он был яркой и одаренной личностью, пользовался большим авторитетом»

Большой актовый зал в районном ДК культуры. Совещание с муниципалами. Участники, как обычно расселись небольшими группами в разных концах зала. Минсагит Шакиров обводит всех взглядом и произносит: «Ну что же вы все расселись так далеко? Смотрю на вас из президиума, и эта картина напоминает мне рот беззубой старушки, у которой один зуб слева сверху, второй внизу справа, третий еще где-нибудь с краю. Садитесь поближе, пусть все зубы выстроятся в здоровые и плотные ряды».

Он не любил, когда кто-нибудь тянул с выполнением поручения, или откладывал дело на завтра, на потом. Одним из его любимых выражений было: «В баню нужно заходить, когда она жаркая. В остывшей уже делать нечего». То есть – делай сейчас, потом надобности не будет.

Таким энергичным, остроумным, жизнерадостным и целеустремленным он и останется в памяти многих, кто знал его близко, работал с ним бок о бок.

В последние годы Минсагит Шакиров работал советником Председателя Совета муниципальных образований РТ, в команде Экзама Губайдуллина. Вот как Экзам Губайдуллин оценил годы их совместной работы:

«Я был знаком с Минсагитом Закировичем не один десяток лет. Он был яркой и одаренной личностью, пользовался большим авторитетом. Внес заметный вклад в развитие муниципального сообщества республики, в становление и работу Совета муниципальных образований РТ. Мы много работали вместе, в том числе и в последние годы. Он был настоящим патриотом республики. Светлая ему память!»