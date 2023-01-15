Умер депутат Верховного совета ТАССР и первых двух созывов Госсовета РТ Минсагит Шакиров

На 75-м году жизни не стало Минсагита Шакирова — депутата Государственного Совета РТ I и II созывов, экс-руководителя Черемшанского района РТ.

Как стало известно «Татар-информу», его похоронят на родине, в Черемшанском районе. Прощание пройдет завтра в селе Лашманка, начало в 10 утра.

Минсагит Шакиров родился 1 июня 1948 года в селе Лашманка Черемшанского района ТАССР. Окончил Казанский сельхозинститут, а позднее и Саратовскую высшую партийную школу. Начал карьеру в 1966 году в газете «Дуслык» Октябрьского района, где до 1968 года занимал должность литературного сотрудника. Затем, в 1968–1978 годах трудился старшим специалистом, главным инженером машинно-мелиоративной станции Черемшанского района, начальником ПМК Минводхоза ТАССР. До 1981 года занимал должность второго секретаря Черемшанского райкома КПСС ТАССР, в 1983-м стал членом оргбюро по организации Новошешминского района ТАССР, затем до 1987-го трудился вторым секретарем местного райкома КПСС.

В 1987 году Шакиров вернулся в Черемшанский район, перейдя на должность председателя райсовета, с 1988 по 1990 год — первый секретарь райкома КПСС, с 1990 до 2005 года — председатель Черемшанского райсовета. С 1990 по 1995 года также был депутатом Верховного совета ТАССР.

С 1991 по 2005 год являлся главой администрации Черемшанского района. Кроме того, в 1995, 2000–2004 годах был депутатом Государственного совета РТ.

С 2006 по 2010 год занимал должность главы Черемшанского района, потом до 2017-го трудился председателем Совета муниципальных образований РТ.