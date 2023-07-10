КАМАЗ планирует запустить еще 15 беспилотных грузовиков по трассе М11 в 2024 году

В 2024 году КАМАЗ планирует запустить по трассе М11 еще не менее 15 беспилотных грузовиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель генерального директора компании Ирек Гумеров.

«На следующий год мы планируем еще минимум 15. Но главное сейчас нам отработать технологию. Все говорят про беспилотники, теоретически мы уже понимаем, нужно понять на практике — как работает бизнес», — объяснил представитель ПАО.

По его словам, полтора года беспилотники будут работать в экспериментальном виде. В дальнейшем же такие грузовики могут передать бизнес-клиентам. «На сегодня мы являемся оператором беспилотного транспорта», — отметил Гумеров.

Напомним, 14 июня в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ. В церемонии принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех грузовиков. 3 июля начали курсировать еще три грузовика.