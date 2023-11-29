Минтранс: Инцидентов с участием беспилотных КАМАЗов на трассе М11 не зафиксировано

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С начала июня этого года, когда по трассе М11 «Нева» начали курсировать беспилотные грузовики КАМАЗ, инцидентов с их участием не зафиксировано. Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта РФ, передает ТАСС.

«Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильной дороге М11 „Нева“ запущено в июне 2023 года, и до настоящего времени дорожно-транспортных происшествий с их участием не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

Всего беспилотные грузовики перевезли свыше 11 тыс. тонн груза на расстояние более чем 600 тыс. километров. В эксперименте задействованы такие перевозчики и ретейлеры, как «ПЭК», «Глобалтрак лоджистик», «Национальный перевозчик», «Агро-авто» (Х5), «Магнит», «Сберавтотех» и «Газпромнефть-снабжение».

По информации министерства, «участники эксперимента выражают большую заинтересованность в развитии и расширении географии беспилотной грузоперевозки». В ближайшие несколько лет предполагается расширить географию эксперимента на другие федеральные трассы.

Upd. (10.29): Торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков КАМАЗ состоялось 14 июня в Санкт-Петербурге. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех машин. Третьего июля начали курсировать еще три грузовика. В 2024 году КАМАЗ планирует запустить по трассе М11 еще не менее 15 беспилотных грузовиков.