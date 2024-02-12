Маск увидел цензуру в возможных попытках помешать распространению интервью Путина

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Попытки видеохостинга YouTube и социальной сети Facebook* (принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в России экстремистской и запрещена) ограничить распространение интервью Президента РФ Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, если они действительно имели место, возмутительны.

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, отреагировав на пост, размещенный в принадлежащей ему социальной сети X (бывшая Twitter).

Пользователь X Ян Майлз Чонг написал, что «по просьбе Белого дома Facebook* значительно ограничил распространение интервью Такера Карлсона с Путиным на своей платформе». «Запредельный уровень цензуры», — ответил ему бизнесмен в комментарии.

Интервью Президента России американскому журналисту продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. В социальной сети X (прежде Twitter) число просмотров записи с разговором к данному моменту достигло 196,5 млн, на видеохостинге YouTube — 14,8 млн. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.

* Принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в РФ экстремистской и запрещена.