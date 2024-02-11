Британский Премьер Сунак назвал «абсурдным» интервью Путина Карлсону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Интервью Президента России Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону было «абсурдным». Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Риши Сунак телеканалу Sky News.

У политика поинтересовались, как он относится к высказываниям российского лидера, обвинившего в начале вооруженного противостояния на Украине Соединенные Штаты, Великобританию и НАТО. «Это абсурдно», — сказал Сунак.

«Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — подчеркнул при этом Премьер, добавив, что Лондон продолжит поддерживать Киев столько, «сколько потребуется».

Вместе с тем Сунак признал, что последствия конфликта на Украине повлияли на Соединенное Королевство (например, выросли счета за электроэнергию).

Стоит отметить, что британский политик в своем выступлении солидаризировался с канцлером Германии Олафом Шольцем: тот счел рассказ Владимира Путина о причинах конфликта на Украине «абсурдным».

Интервью Президента РФ американскому журналисту продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. В социальной сети X (прежде Twitter) число просмотров разговора к данному моменту достигло 188,8 млн, на видеохостинге YouTube — 12,8 млн. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.