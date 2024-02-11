Песков объяснил присутствие исторического экскурса в интервью Путина

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Исторический экскурс в интервью Президента РФ Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону понадобился, чтобы донести до слушателей идеологию российского лидера.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«<…> они (жители США — прим. Т-и) мало знают о зарубежье, и поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков признал, что историческая часть («маленькая историческая справка», по словам Путина) «наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе». Впрочем, он выразил уверенность, что «своя аудитория» у этой части беседы с Карлсоном «будет».

«<…> это было подготовлено по поручению Президента, он был инициатором, он был автором этой идеи», — отдельно прокомментировал представитель Кремля передачу американскому журналисту папки с копиями писем гетмана войска Запорожского Богдана Хмельницкого, восставшего против Речи Посполитой.

«<…> Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников, он очень часто и много работает с архивными непосредственно документами», — добавил в связи с этим Песков.

«Поэтому его (Путина — прим. Т-и) мировоззрение историческое <…> носит не эмоциональный характер, а оно основывается на конкретных знаниях первоисточников», — выразил уверенность пресс-секретарь российского лидера.

Интервью Президента России американскому журналисту продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. По словам Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.