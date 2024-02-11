Песков: Карлсон сам предложил взять интервью у Путина

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сам предложил российским властям взять интервью у Президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Внутреннюю кухню стараемся не раскрывать, но, действительно, он (Такер Карлсон — прим. Т-и) сам вышел на нас, он предложил это интервью», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Мы активно просмотрели его (Карлсона — прим. Т-и) материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы и пришли к выводу <…> рекомендовать Президенту дать такое интервью. Он (Путин — прим. Т-и) достаточно быстро согласился на это», — описал процесс принятия решения Песков.

Интервью Президента России американскому журналисту продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. В социальной сети X (прежде Twitter) число просмотров разговора к данному моменту достигло 188,4 млн, на видеохостинге YouTube — 12,7 млн.