Видео: полное интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке

Пресс-служба Кремля опубликовала видео полного интервью Президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ролик представлен с переводом на русский язык в двух частях. Общая длительность записанного разговора – 2 часа 5 минут. При этом первая часть длится 1 час 10 минут, а вторая – 55 минут.

фото: скриншот видео

Ранее сообщалось, что количество просмотров интервью российского лидера Карлсону уже перешагнуло отметку в 60 млн просмотров.