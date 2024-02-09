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Видео: полное интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке
Пресс-служба Кремля опубликовала видео полного интервью Президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ролик представлен с переводом на русский язык в двух частях. Общая длительность записанного разговора – 2 часа 5 минут. При этом первая часть длится 1 час 10 минут, а вторая – 55 минут.
фото: скриншот видео
Ранее сообщалось, что количество просмотров интервью российского лидера Карлсону уже перешагнуло отметку в 60 млн просмотров.
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