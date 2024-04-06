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Политика 6 апреля 2024 14:18

На инаугурации Президента России будет представлена обновленная версия Aurus Senat

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На инаугурации Президента России будет представлена обновленная версия Aurus Senat
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В инаугурации Президента РФ будет задействована рестайлинговая версия Aurus Senat. Об этом передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Конечно», — ответил министр на вопрос о том, будет ли на церемонии представлен обновленный автомобиль.

Глава Минпромторга ранее сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat планируется запустить в мае 2024 года.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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#Владимир Путин #aurus #Денис Мантуров
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