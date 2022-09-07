Мантуров не стал говорить о продлении параллельного импорта после 2023 года

Действие механизма параллельного импорта будет продлено на 2023 год, соответствующее решение уже подготовлено. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Решение такое подготовлено», — заявил заместитель Председателя Правительства и глава Минпромторга в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Мантурова, формат продления работы механизма на следующий год будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

Относительно продления действия параллельного импорта на 2024 и последующие года вице-премьер не стал давать однозначных ответов. Ранее, в июле, он предупреждал о возможности частичной отмены механизма.

«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — подчеркнул Мантуров.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года. До этого, еще в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.