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Ру Тат
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Экономика
16 сентября 2022  21:50

Минпромторг предложил включить Martini, Bacardi и Moet в параллельный импорт

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В перечень товаров для параллельного импорта могут войти алкогольные напитки. С предложением выступил Минпромторг России, проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в список планируется включить вина, шампанское и крепкий алкоголь от известных зарубежных брендов. Это в том числе Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi.

Помимо этого, в перечень могут включить минеральное топливо и некоторые бренды нефтепродуктов, такие как Shell, Castrol.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министерство добавило в список товаров для параллельного импорта запчасти и продукцию Datsun и Castrol.

28 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года.

До этого, в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.

#импорт #Вино #алкоголь
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