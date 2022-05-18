Шестой пакет санкций ЕС против России пока заблокирован

Шестой пакет антироссийских санкций Европейского Союза, который включал возможность запрета импорта нефти из России, на данный момент заблокирован. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает ТАСС.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», — сказал Джентилони, добавив, что он «оптимистично настроен на нахождение компромисса в этом вопросе».

Страны Евросоюза планировали включить в перечень новых ограничений введение эмбарго на поставки нефти из РФ в ближайшие полгода, однако не смогли достичь окончательного соглашения по этому поводу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал эту инициативу, заметив, что от его страны этот план требует резкой и серьезной модернизации инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.