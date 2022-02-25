Макрон передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что звонил Президенту РФ Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», — сообщил Макрон.

По его словам, он также передал послание от Франции и послание от украинского лидера Зеленского Президенту России. Макрон добавил, что пока это не дало эффекта.

Президент Франции также озвучил намерение «работать над прекращением боевых действий, когда это будет возможно».

В четверг вечером по инициативе французской стороны Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор. Кремль сообщил, что состоялся «серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины».

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.