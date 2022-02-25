Президенты России и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины

По инициативе французской стороны прошел телефонный разговор президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.

«Состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», — передает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер дал «исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств» принятия решения о начале специальной военной операции в Донбассе.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.