«У меня запасных внуков нет»: Магдеев ответил, когда в Челнах появятся электросамокаты

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в очередной раз ответил на самый популярный вопрос, появятся ли в этом году в городе электросамокаты. Видео с его ответом опубликовал Телеграм-канал городской мэрии.

«Еще раз повторяю: инфраструктуры пока нет, — отметил градоначальник во время объезда ремонта автомобильных дорог. — Сначала нужно создавать инфраструктуру. А не так: сначала принять решение, выпустить самокаты на улицу и посмотреть, как это получится. А получится все это печально».

Обращаясь к журналисту, задавшему вопрос, он добавил: «Вы готовы поставить своего ребенка на электросамокат? Я — нет. У меня 16-летний внук, почти 1,92 ростом, я ему запретил. У меня запасных внуков нет».

Мэр города и ранее отрицательно высказывался о появлении электросамокатов в городе, так как, по его мнению, они небезопасны для взрослых и детей.

Прокат электросамокатов объявил о работе в Челнах 27 апреля этого года — на улицах города появилось около ста аппаратов Xiaomi Mijia. Транспортом и парковками можно было пользоваться на территории Нового города. 3 мая транспортные средства оказались помещены на штрафстоянку. А 12 мая руководитель исполкома Фарид Салахов заявил, что власти города готовы к конструктивному диалогу с прокатчиком.