Исполком Челнов выступил за «цивилизованное решение» вопроса с прокатом электросамокатов

Исполком Набережных Челнов выступил за «цивилизованное решение» вопроса с прокатом электосамокатов, который возник в городе после прихода Whoosh. Кикшеринг утверждает, что самокаты были изъяты незаконно, а исполком ссылается на действующее законодательство и отмечает, что самокаты были выставлены самовольно.

По словам главы исполкома Фарида Салахова, 27 апреля прокатчик выставил 500 самокатов на всей территории Челнов. «Не было отношений ни с исполкомом города, ни с торговыми центрами, на территории которых были выставлены эти электросамокаты», — разъяснил спикер.

29 апреля в администрации состоялось совещание с представителями сервиса, на котором были разъяснены условия и механизмы работы.

«Наши пояснения представителями компании были приняты и поняты, — подчеркнул Салахов. — Было дано обещание, что до момента полного оформления документов в рамках требований постановления №3888 от 7 июня 2021 года, все самокаты с территории города будут убраны и вернуться только после оформления бумаг. С учетом всех нарушений 3 мая работники администрации районов произвели вывоз незаконно установленных самокатов на специализированную стоянку».

Салахов подчеркнул, что власти города готовы на конструктивный диалог с учетом соблюдения прокатчиком норм и требований постановления.

В Набережных Челнах и до этого работали прокатные сервисы, но и они проработали на территории города не более недели.

«В том году было два сервиса, которые начали свою работу, причем, таким же образом — без согласования и оформления договорных отношений и урегулирования вопросов. В последствии, когда состоялся диалог и они поняли, какие у нас условия и как надо работать на территории Набережных Челнов, они ушли и разместили свое оборудование в других городах», — сообщил представитель исполкома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что инфраструктура Набережных Челнов не готова для интенсивного движения электросамокатов.