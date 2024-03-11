Магдеев: Билеты на автобусы в Челнах в два раза дешевле стоимости перевозки пассажиров

Накануне в Набережных Челнах по проспекту Сююмбике запустили маршрут №10. Как отметил на аппаратном совещании первый замруководителя исполкома Илья Зуев, это одно из самых важных событий прошедшей недели.

«Данный маршрут необходим. Сегодня на маршрут вышло 8 автобусов, со временем планируем вывести 10», — сказал спикер.

Мэр напомнил, что в силу определенных обстоятельств 10-й маршрут убрали из расписания несколько десятков лет назад.

«Мы вернулись к тому, от чего в свое время, на мой взгляд, неоправданно ушли, убрав „десятку“. Вчера мы дали старт новому-старому маршруту. Пока там работают 10 автобусов, интервал — чуть больше 20-25 минут. Пока идет обкатка маршрута. Для того чтобы иметь интервал не больше 15 минут, по расчетам необходимо 16 автобусов. В ближайшее время, я думаю, накатаем маршрут, пассажиры привыкнут. 29 километров, 42 остановки. Это нужный и важный маршрут для нашего города. Посмотрим загрузку, насколько он будет востребован жителями города», — сказал Наиль Магдеев.

Он отметил, что о рентабельности в части обеспечения пассажирского транспорта речи не идет.

«Перевозка одного пассажира стоит 70 рублей, билет при этом стоит 35 рублей. Это снова подтверждает тезис, что перевозки — социальная нагрузка муниципалитета. За обеспечение городским общественным транспортом муниципалитетов благодарим руководство Российской Федерации и Республики Татарстан. Мы посчитали, чтобы приобрести 250 автобусов, нужно 5 млрд рублей. Таких денег ни в одном муниципалитете нет. Те программы, которые есть, очень помогают в решении городских проблем. 2-й, 3-й маршруты открыли в прошлом году, №5 и №10 — в этом году. Из 15 маршрутов шесть обслуживаются муниципальным предприятием», — сказал он.

Глава города отметил, что автобусы малой вместимости — это временный вариант. «Они переполнены, никакого комфорта там нет», — отметил градоначальник.

Общественный транспорт большой вместимости, который сейчас поступает в город, выставляется на действующие муниципальные маршруты, чтобы усилить поток.

В прошлом месяце Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам десять новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». МУП «Горкоммунхоз» вывел общественный транспорт на новый маршрут №5 по проспекту Чулман. В марте Автоград ожидает новую поставку автобусов.