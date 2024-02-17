Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах на новый автобусный маршрут вышли большие «НЕФАЗы»
Сегодня в Набережных Челнах открылся новый автобусный маршрут №5. На маршрут запущены автобусы большой вместимости марки «НЕФАЗ».
На площадку автобусов «Горкоммунхоза» в районе поселка Сидоровка ранним утром приехал мэр Автограда Наиль Магдеев.
«Новый маршрут накатываем. Люди давно просили, чтобы появился маршрут по проспекту Чулман. Обращение жителей мы реализуем, — сказал мэр. — Пассажиры — это наши люди. Они могут быть с разным настроением, но не забывайте, что мы для них, а не они для нас. Наша задача — чтобы пассажиры не испытывали неудобств».
«Видите ребенка — представьте, что это ваш сын или дочь, а увидели пожилого человека — представьте, что это ваша мама или бабушка», — пояснил он на конкретных примерах.
Маршрут №5 начинается с остановки «Мясокомбинат» в поселке Сидоровка, далее следует по Набережночелнинскому проспекту, улице Нариманова, комплексу 32, проспекту Чулман, улице Татарстан, проспекту Яшьлек, далее — Кузнечный завод и заводы Haier.
«Желаю водителям безаварийной работы, доброго и вежливого отношения к пассажирам, а горожанам — бережного отношения к общественному транспорту нашего города», — пожелал Наиль Магдеев.
Для удобства пассажиров маршрута №5 все автобусы имеют графики движения при входе в салон, остановки во время движения будут озвучиваться.
Директор «Горкоммунхоза» Альвир Аглиуллин заверил, что все автобусы будут соблюдать расписание, и попросил пассажиров соблюдать порядок и чистоту.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов передал Набережным Челнам новые автобусы.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»