В Челнах на новый автобусный маршрут вышли большие «НЕФАЗы»

Сегодня в Набережных Челнах открылся новый автобусный маршрут №5. На маршрут запущены автобусы большой вместимости марки «НЕФАЗ».

На площадку автобусов «Горкоммунхоза» в районе поселка Сидоровка ранним утром приехал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Новый маршрут накатываем. Люди давно просили, чтобы появился маршрут по проспекту Чулман. Обращение жителей мы реализуем, — сказал мэр. — Пассажиры — это наши люди. Они могут быть с разным настроением, но не забывайте, что мы для них, а не они для нас. Наша задача — чтобы пассажиры не испытывали неудобств».

«Видите ребенка — представьте, что это ваш сын или дочь, а увидели пожилого человека — представьте, что это ваша мама или бабушка», — пояснил он на конкретных примерах.

Маршрут №5 начинается с остановки «Мясокомбинат» в поселке Сидоровка, далее следует по Набережночелнинскому проспекту, улице Нариманова, комплексу 32, проспекту Чулман, улице Татарстан, проспекту Яшьлек, далее — Кузнечный завод и заводы Haier.

«Желаю водителям безаварийной работы, доброго и вежливого отношения к пассажирам, а горожанам — бережного отношения к общественному транспорту нашего города», — пожелал Наиль Магдеев.

Для удобства пассажиров маршрута №5 все автобусы имеют графики движения при входе в салон, остановки во время движения будут озвучиваться.

Директор «Горкоммунхоза» Альвир Аглиуллин заверил, что все автобусы будут соблюдать расписание, и попросил пассажиров соблюдать порядок и чистоту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов передал Набережным Челнам новые автобусы.